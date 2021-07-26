В Тюменской области за неделю с 19 по 25 июля 2021 года произошло 40 пожаров

В Тюменской области за неделю с 19 по 25 июля 2021 произошло 40 пожаров Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Сорок пожаров произошло в Тюменской области на неделе с 19 по 25 июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону. Ликвидировать последствия ДТП пожарно-спасательные подразделения ездили 39 раз. Они отключали аккумуляторы, спасали пострадавших, смывали горюче-смазочные материалы с проезжей части. Ещё 45 раз пожарные и спасатели выезжали, чтобы помочь населению.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, особенно в лесу и на водоемах. Не стоит ездить в леса, тем более что противопожарный режим в Тюменской области продолжает действовать.

Если вы обнаружили горящую горящую сухую траву и камыш, лес или торф, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефонам 101 или 112. Людей, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, привлекут к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности.