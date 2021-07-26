Двое жителей деревни погибли в страшном ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Смертельное ДТП произошло в ночь на 26 июля в Уватском районе, на 353-м километре федеральной трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. В результате аварии погибли два человека – 46-летний водитель автомобиля «Форд» и его 47-летняя пассажирка, жители деревни Медведчиково Тобольского района.

Машина всмятку Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, водитель «Форда» в 23.05 не выбрал безопасную скорость и выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Scania. После этого в стоящую фуру въехал автомобиль «Ниссан», водитель которого не успел тормознуть.

Место аварии Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водитель выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сейчас обстоятельства ДТП выясняются. Водитель «Ниссана», 56-летний житель Ханты-Мансийска госпитализирован в больницу в травмами ног.