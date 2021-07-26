В Тюменской области 26 июля 2021 года бушует только один лесной пожар

В Тюменской области 26 июля 2021 бушует только один лесной пожар Фото: Алексей КОСЕНЧУК

За минувшие сутки в Тюменской области не зарегистрировано ни одного лесного пожара. Таким образом, на территории региона сейчас бушует только один пожар, сообщили в оперативном штабе. При этом площадь пожаров, пройденная огнем, не означает гибель деревьев.

По данным на 26 июля 2021 года:

- средняя степень пожарной опасности (III класс) установлена в Ишимской авиазоне;

- низкая степень пожарной опасности (II класс) – в Уватской авиазоне;

- отсутствие пожарной опасности (I класс) – в Тюменской и Тобольской авиазонах.

Напомним, что в регионе продолжает действовать особый противопожарный режим. До 30 июля тюменцам запрещено посещать леса, кроме тех людей, чья работа связана с пребыванием в них.