В Тюмени общественное обсуждение проблем образования поможет решить насущные вопросы Фото: Татьяна Коркина

Руководители и педагоги из школ, детских садов, учреждений дополнительного образования, специалисты департамента образования и науки Тюменской области поучаствовали в круглом столе по вопросам развития образования в регионе.

Так, первый зампредседателя Тюменской областной думы (где и проходил круглый стол), региональный координатор проекта «Единой России» «Новая школа» Андрей Артюхов рассказал, что партия соберет предложения по развитию системы образования и другим ключевым направлениям народной программы, с которой кандидат пойдут на выборы в Госдуму и Тюменскую облдуму. Для этого партия запустила интернет-портал, где можно отдать голос за сформированные предложения и направить собственные через специальную форму.

По словам председателя общественного совета проекта «Новая школа», депутата Николая Токарчука, общественное обсуждение проблем образования поможет добиться решения многих актуальных вопросов.

– Благодаря такому обсуждению буквально две недели назад вышло постановление правительства о том, что с 1 сентября доплаты за классное руководство будут получать педагоги не только школ, но и учреждений среднего специального образования, – отметил Николай Токарчук.