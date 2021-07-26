Пропала Настя Муравьева: последние новости на 26 июля 2021. Фото: соцсети

В Тюмени продолжаются поиски девятилетней Насти Муравьевой, которая почти месяц назад (30 июня 2021) ушла из дома и до настоящего времени не вернулась. Накануне поисковики «ТюменьРегионСпаса» открыли штаб для волонтеров, которые помогали в поисках малышки. Ребята расклеили ориентировки по всему городу.

- На нашей памяти есть один резонансный поиск с похищенной девочкой инвалидом, так вот, тот резонанс не утихал на протяжении месяца, люди каждый день занимались поисками. Когда прочес не принёс результата, добровольцами продолжалась оклейка всего города ежедневно. И в один прекрасный момент люди, похитившие ребенка, просто высадили ее в городе, так как осознали, что никто не смирился и не отступится, - написали волонтеры.

Ориентировка на Настю Муравьеву

Напомним, Настя вышла из дома на ул. Судоремонтной (район Лесобазы) 30 июня около 9 утра, и ее местонахождение по-прежнему не известно. Поиск Насти Муравьевой оперативно организовали в тот же вечер, когда родные обнаружили пропажу. Наутро 1 июля возле дома малышки развернулись два штаба поисковых отрядов, девочку искали волонтеры и добровольцы, спасатели МЧС и водолазы, полицейские и следователи СКР.

10 июля городские паблики и чаты в мессенджерах облетела ориентировка с фотороботом подозреваемого в исчезновении Насти Муравьевой. Достоверность представленной информации до сих пор под вопросом.