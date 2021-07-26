В центре Тюмени 26 июля погаснет один светофор Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 июля, из-за плановых отключений на электросетях погаснет один светофор. По информации МКУ «Тюменьгортранс», регулировщик погаснет с 9 утра до 14 часов на перекрестке ул. Пролетарской и ул. Льва Толстого.

Показываем карту, где погаснет светофор.

Карта отключения светофора в Тюмени Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Водителей просят принять информацию во внимание и заранее выбирать маршрут.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» сообщала о том, что с 1 августа в городе запускают новый маршрут под номером 28 «Ул. Дамбовская – ул. Восточная». Он будет курсировать по временной схеме без заезда в район Ново-Патрушево, так как там, а конкретно на улице Монтажников, строят автодорогу.