Погода в Тюмени 26 июля 2021: неделя начнется с прохлады Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени сегодня, 26 июля, ожидается переменная облачность, ночью местами небольшой дождь. Утром местами туман, ветер подует северо-западный 4-9 м/с, а температура воздуха ночью составит +8…+13 C. Днём осадков не ожидается, а западный ветер усилится до 12 м/с. Температура воздуха днем +17...+22 C.

Погода в Тюмени в инфографике МЧС Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 26 июля – День Архангела Гавриила, которого почитают как одного из семи главных ангелов служителя Божественного Всемогущества. В этот день на Руси говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает». Крестьяне в этот день выходили на сенокос.

Что касается пример, то сухая погода в этот день сулила сухую и теплую осень. Если шел дождь – возможна гибель урожая.