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Общество25 июля 2021 14:41

В Тюменской области нашли дом олененку Нюше

Мария Толстихина
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Ветеринарные врачи подсказали, как ухаживать за малышкой

Ветеринарные врачи подсказали, как ухаживать за малышкой

Фото: соцсети

В Тобольском районе жители обнаружили олененка. Он был истощен и без мамы. Животному дали кличку Нюша и приютили в зоне отдыха «Винокурово». Ветеринарные врачи подсказали, как ухаживать за малышкой.

Нюшу откармливают козьим молоком из бутылочки. За день олениха выпивает 4 литра молока. Взять над ней опеку решился сотрудник зоны отдыха Юлик, он ее кормит и выгуливает, даже ночью. Животное полюбили местные жители. Нюша уже подросла и свободно гуляет по территории.