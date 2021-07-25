Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 25 июля 2021 года увеличилось на 271 человека

Заболел 371 человек Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 271 и составило 44 902 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 189 человек выздоровели (за весь период – 41972), 23 ребенка заболели (из общего числа заболевших), 20 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 64379 человек остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 126 541 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 874 летальных исхода, выздоровели 5 490 634 человека.