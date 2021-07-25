Тюменцам рассказали, как вести себя при задержке авиарейса

Специалисты Роспотребнадзора рассказали тюменцам о том, на что имеет право пассажир в случае задержки рейса, и что обязана сделать авиакомпания.

А именно пассажир имеет право на отказ от полета – перевозчику придется вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если он являлся невозвратным. Это связано с тем, что отказ считается вынужденным.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана предоставить комнат матери и ребенка для пассажиров с детьми в возрасте до 7 лет. Также перевозчик должен организовать хранение багажа.

Кроме того, пассажир может обратиться к перевозчику за возмещением убытков и компенсацией морального вреда – если из-за задержки он опоздал на поезд или сорвались заранее оплаченные экскурсии. Для того, чтобы получить компенсацию, к претензии необходимо приложить копии документов, подтверждающие убытки.