Маломобильные тюменцы сыграли в городки

Участники соревновались командами и по отдельности Фото: Мария Толстихина

В Тюмени прошли соревнования по игре в городки, в которой приняли участие около 30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Все они спортсмены клуба «Шанс». Об этом сообщило издание «Вслух.ру».

Игра прошла на специальной площадке Комсомольского сквера. Участники соревновались командами и по отдельности. Помимо городков, тюменцы с ОВЗ играют в боулинг, парабадминтон, стритбол и другие игры. Проекты направлены на спортивную адаптацию.