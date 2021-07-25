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Спорт25 июля 2021 15:55

Маломобильные тюменцы сыграли в городки

Мария Толстихина
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Участники соревновались командами и по отдельности

Участники соревновались командами и по отдельности

Фото: Мария Толстихина

В Тюмени прошли соревнования по игре в городки, в которой приняли участие около 30 человек с ограниченными возможностями здоровья. Все они спортсмены клуба «Шанс». Об этом сообщило издание «Вслух.ру».

Игра прошла на специальной площадке Комсомольского сквера. Участники соревновались командами и по отдельности. Помимо городков, тюменцы с ОВЗ играют в боулинг, парабадминтон, стритбол и другие игры. Проекты направлены на спортивную адаптацию.