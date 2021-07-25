Тюменцам объяснили, как оплатить посылку получателю

Почта России запустила по всей стране новый сервис Фото: Мария Толстихина

Сейчас отплатить посылку может не только отправитель, но и получатель. Как это сделать – «Мегатюмени» объяснили в пресс-службе УФПС по Тюменской области.

- Почта России запустила по всей стране новый сервис, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Сервис актуален для физических лиц, а также для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями. По внутренним данным Почты России, клиенты Почты из сегмента отправлений между частными лицами чаще всего находят покупателей: 44,5% в социальных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах частных объявлений, - пояснили в ведомстве.

Пока что новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение Почты. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель. Чтобы совершить оплату, ему необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении Почты.

После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя.