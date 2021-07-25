В ТИУ открыли набор на уникальную учебную программу

Наноматериалы применяются в различных сферах жизни: медицине, физике, быту Фото: Мария Толстихина

В Тюмени начался набор на программу бакалавриата «Наноматериалы» в Тюменском индустриальном университете. Образовательную программу запускает институт промышленных технологий и инжиниринга ТИУ.

Выпускники этого направления смогут разрабатывать материалы с качественно новыми характеристиками. Во время обучения они будут углубленно изучать информатику, аддитивные технологии, 3D-дизайн, материаловедение и микроэлектронику.

В этом году на направление «Наноматериалы» выделено 30 мест: 19 бюджетных, 3 целевых, 3 по особой квоте и 5 — под обучение на договорной основе.