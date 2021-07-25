В Голышмановском округе продолжается вакцинация

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 40 процентов населения Фото: Мария Толстихина

Поначалу жителей округа прививали только в Голышмановской поликлинике, затем - в вакциномобиле, сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Сейчас больше половины человек от плана поставили первую противокоронавирусную прививку.

Полный курс вакцинации от COVID-19 прошли около 40 процентов населения. Вакцину из посёлка Голышманово привозят в специальных контейнерах, чтобы соблюсти температурный режим. Хранится она в морозильной камере буквально одну ночь.

«ЭпиВакКороной» привили только 20 человек, сейчас ставится препарат «Спутник V». Прививаются от 10 до 20 человек. Среди вакцинированных — люди преклонного возраста 1925 и 1928 годов рождения, пенсионеры и восемнадцатилетние, работающие и безработные, здоровые и хроники.

В целом от ковида вакцинировано 165 жителей. До сентября планируется довести показатель до 200 человек. Это будет примерно 70 процентов населения. С начала пандемии в Голышмановском городском округе заболели коронавирусом около 400 человек, в том числе дети.