Тюменцев учат распознавать рак на ранних стадиях

Работа позволит врачам раньше выявлять грозный недуг Фото: Мария Толстихина

В тюменском «Медицинский городе» медиков учат распознавать онкозаболевания на ранней стадии. Специалисты ФАПов, поликлиник работают совместно с онкологами: проводят осмотр кожи и наружных органов, головы и шеи, молочных желёз на наличие образований.

Специалист обучается неделю, после чего получает специальный сертификат о владении основными практическими аспектами раннего выявления онкозаболеваний. Полученные навыки он применяет, возвратившись на свое рабочее место.

Упор сделан на фельдшеров ФАПов, фельдшеров первичного звена, поликлиник. Такая работа позволит врачам раньше выявлять грозный недуг, а значит, увеличит шансы на выздоровление пациентов.