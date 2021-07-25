Тюменцев приглашают в Студцентр найти друзей в Международный день дружбы

В Международный день дружбы тюменским студентам и школьникам предлагают большую программу Фото: Архив "КП"

«Дружеская вечеринка» состоится 30 июля в 19.00 в Студцентре Тюменской области, участники смогут познакомиться и пообщаться с новыми людьми, а также хорошо провести вечер. В программе игры и квиз.

В Международный день дружбы тюменским студентам и школьникам предлагают большую программу, чтобы найти друзей: сыграть в «Мафию» и поближе узнать товарищей по игре, проверить командный дух участников в квизе, а также обсудить общие интересы за чашечкой чая.

- Во взрослом возрасте становится сложнее найти друзей, поэтому мы решили провести мероприятие, где молодые люди смогут не только весело провести вечер, но и познакомиться. Все активности «Дружеской вечеринки» направлены на то, чтобы лучше узнать своих напарников по игре, а также найти общие интересы, − рассказала о мероприятии Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области.