Тюменка стала одной из лучших в алтайском форуме

Девушке удалось попасть в список 50-ти лучших Фото: Мария Толстихина

Тюменка Ксения Трохина вошла в топ лучших среди 500 участников офлайн-этапа форума «Алтай.Территория развития — 2021». Всего в форуме принимали участие более 1 500 человек в онлайн и оффлайн формате.

Ксения Трохина — менеджер мультцентра «Моя территория». Девушке удалось попасть в список 50-ти лучших среди 500 участников очной площадки.

Тюменская участница принимала участие в практикуме «Первые шаги в проектной деятельности», где получила много полезной информации: что нужно предпринять для успешной реализации проекта, как правильно проводить публичные выступления и многое другое.

Образовательная программа форума проходила по двум ключевым направлениям — «Социальный: Лидер-Команда-Общество» и «Управленческий: Наука-Бизнес-Государство». Всего участникам были доступны 10 образовательных площадок.