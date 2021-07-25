В Тюмени ночью инспекторы остановили неадекватного водителя

Такое вот опьянение... Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Сегодня в ходе ночной проверки в Тюмени автоинспекторы остановили не совсем адекватного автомобилиста, гражданина сопредельного государства. Об этом сообщили в региональной автоинспекции.

27-летний молодой человек с успехом прошел проверку на алкоголь, однако в наркологическом учреждении от освидетельствования на алкоголь и наркотики отказался.

- Такое вот опьянение..., - с иронией отметили в пресс-центре ГИБДД.

В эту же ночь на улице Мельникайте, 20 сотрудники ГИБДД остановили 43-летнего автомобилиста на «Киа». Водитель был нетрезв, показания алкотестера составили 0,26 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что выпивал еще днем, потом поспал, а потом решил поехать по личным делам. Думал, что алкоголь уже выветрился…

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 39 водителей в состоянии опьянения.