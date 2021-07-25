Музейщики Заводоуковска радуют земляков

В Заводоуковске сотрудники музея подготовили интересные программы для жителей и гостей города Фото: Мария Толстихина

В Заводоуковске сотрудники музея подготовили интересные программы для жителей и гостей города. Так, к примеру, в Детской библиотеке дети услышали рассказ о славных страницах, вписанных в историю края заводоуковскими хлеборобами, познакомились с творчеством художника С.С. Поповича, узнали об истории создания пешеходного бульвара. Вспомнили, что символизирует герб Заводоуковска, и почему привокзальную площадь именуют «сердцем города».

Для отдыхающих в SPA-отеле «Ингала» сотрудники музея провели лекцию «Тайны Ингальской долины» и рассказали об археологических памятниках Заводоуковского городского округа. С помощью видео презентации слушатели смогли перенестись на 8 тысяч лет назад, в каменный век, к поселениям древних угров - предками современных хантов и манси. Они жили оседло и занимались рыболовством. В бронзовом веке здесь жили андроновцы, относящиеся к индоевропейской языковой семье.

А 20 июля специалисты Краеведческого музея представили выставку «Берестяные чудеса» в Заводоуковской организации Всероссийского общества слепых. Экспозиция была посвящена разнообразным изделиям из этого природного материала. Встреча позволила людям с ограничениями по зрению ощутить настоящий русский колорит и теплоту берестяных изделий. А рассказ об истории берестяного промысла не только познакомила с первыми упоминаниями об использовании бересты, но и напомнила слушателям о значении символа Русской земли – березы.