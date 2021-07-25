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Общество25 июля 2021 5:51

Погода в Тюмени на 25 июля 2021 года: местами сильные дожди

Облачно с прояснениями
Мария Толстихина
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Нагрянут сильные дожди

Нагрянут сильные дожди

Фото: Мария Толстихина

Сегодня в Тюмени облачно с прояснениями, местами нагрянут сильные дожди, в отдельных районах даже грозы. Ветер северный, северо-западный 8-13 м/с. В отдельных районах порывы дойдут до 18 м/с. Температура ночью +11, +16, днём +16,+21, местами до +26.

25 июля в России отмечают День Военно-Морского Флота. Его отмечают не только военнослужащие этих войск, но и все те, кто стоит на страже морских рубежей России, обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил.