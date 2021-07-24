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Происшествия24 июля 2021 13:43

Тюменец на «Ниссане» задел автоинспектора и влетел в машины ДПС

Он был трезв
Сергей Швецов
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Тюменец на «Ниссане» задел автоинспектора и влетел в машины ДПС. Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

Тюменец на «Ниссане» задел автоинспектора и влетел в машины ДПС. Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

В районе улицы Федюнинского в Тюмени сегодня, 24 июля, утром произошла авария. Водитель Nissan не справился с управлением и въехал в патрульный автомобиль Skoda, тот отлетел в другой патрульный Ford. Авария произошла.

– Во время столкновения водитель также задел инспектора ДПС. У пострадавшего диагностирована травма руки, – рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что горожанин был трезв. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.