Тюменец на «Ниссане» задел автоинспектора и влетел в машины ДПС. Фото: "АВТО Тюмень. ДТП" в ВК.

В районе улицы Федюнинского в Тюмени сегодня, 24 июля, утром произошла авария. Водитель Nissan не справился с управлением и въехал в патрульный автомобиль Skoda, тот отлетел в другой патрульный Ford. Авария произошла.

– Во время столкновения водитель также задел инспектора ДПС. У пострадавшего диагностирована травма руки, – рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве также уточнили, что горожанин был трезв. В настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.