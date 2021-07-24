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Происшествия24 июля 2021 13:37

В Тюмени 15-летняя девушка, выпавшая окна 7 этажа, находится в реанимации

Инцидент произошел в доме на улице 50 лет Октября
Сергей Швецов
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В Тюмени 15-летняя девушка, выпавшая окна 7 этажа, находится в реанимации.

В Тюмени 15-летняя девушка, выпавшая окна 7 этажа, находится в реанимации.

Фото: c cайта 2ГИС

Из окна многоквартирного дома №70 по улице 50 лет Октября накануне, 23 июля, выпала 15-летняя девушка. Очевидец происшествия, которое произошло около 14.00, позвонил правоохранителям.

Информацию подтвердили в пресс-службе городской полиции, уточнив, что горожанка, по предварительным данным, выпала из окна, расположенного на седьмом этаже.

В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области в свою очередь добавили, что пострадавшая находится в крайне тяжелом состоянии. Сейчас она лежит в реанимации в Областной клинической больнице №2. По экстренным показания по поводу травм внутренних органов проведено хирургическое вмешательство.