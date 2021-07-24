Тюменцы могут бесплатно посетить киновечер. Фото: Вадим Бегун

Тюменцы могут бесплатно посетить киновечер, мастер-класс по керамике и сальсе. События проходят у мультицентра «Контора пароходства».

– В этом году площадка стала уютнее. Здесь появилась сцена для музыкальных концертов и танцевальных мастер-классов, столы и лавочки, которые уже полюбили участники местного шахматного комьюнити. Сейчас это одна из самых популярных открытых площадок в Тюмени, и мы планируем проводить серию бесплатных мероприятий с тюменскими организаторами до конца лета, – поделилась руководитель по развитию мультицентра «Контора пароходства» Мария Копытова

О всех событиях на летней площадке у «Конторы пароходства» можно узнать на сайте конторапароходства.рф, сообщает «Мой портал».