Тюменские аграрии поставляют продукцию за пределы региона. Фото - apk.admtyumen.ru.

Тюменские аграрии поставляют продукцию за пределы региона. Примеру больших предприятий следуют и те, которые относятся к малому и среднему бизнесу.

– Несмотря на то что большинство наших крупных сельхозпредприятий в свое время были созданы для снабжения продуктами быстрорастущей большой Тюменской области, сейчас намечается другая тенденция. Поскольку объемы производства существенно выросли, многие шагнули за пределы региона, - сообщил заместитель начальника управления АПК администрации Тюменского района Валерий Герасимов.

По словам гендиректора кролиководческого комплекса «Рощинский» Николая Степанова, в течение первого полугодия половину всего объема своей продукции они отправляли в центральные регионы страны и Омскую область.

– Сейчас достаточно сложная ситуация на рынке нашей продукции, спрос на нее непостоянен, поэтому приходится активно заниматься поиском новых торговых партнеров. Из-за того, что часть торговли уходит в интернет, активно занимаемся обновлением своего сайта, открываем новые услуги по доставке на дом, – передает слова директора управление АПК администрации Тюменского района.