В Тюменской области бытовые услуги подорожали на 8,3% за год. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области бытовые услуги подорожали на 8,3% за год. Зато в минус ушли услуги пассажирского транспорта – почти на 10%.

По информации Тюменьстата, с мая 2021 года по сравнению с маем прошлого года больше всего подорожали бытовые услуги (индекс составил 108,3%), а также медицинские услуги (106,2%) и услуги правового характера (106,1%). Услуги образования (104,4%) по индексу обогнали ЖКХ (102,7%). Услуги организаций культуры остались практически на прежнем уровне (100,7%).

В минус за этот год ушли услуги пассажирского транспорта (90,7%) и услуги связи (98,4%), передает «Вслух.ру».