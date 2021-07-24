Дачники Тюмени могут отдать излишки урожая животным. Фото - zoo.sosnovbir.ru.

Дачники Тюмени могут отдать излишки урожая животным в зоопарк, который находится на Ялуторовском тракте. Овощи и зелень с радостью съедят як и носухи.

– Сейчас проживает более ста видов различных животных. На ботву от овощей, яблоки, груши, подсолнухи, картофель, морковь, свеклу, кабачки, тыкву, капусту, помидоры, огурцы, зелень и вообще любые овощи всегда найдутся желающие. Лакомства с удовольствием съедят верблюды, кабаны, кролики, козочки, як, зубр, обезьяны, лемуры, носухи и многие другие пушистики, – рассказали представители зоопарка.

Они готовы принять угощения для своих подопечных в любой день с 10.00 до 18.00, передает «Тюменской области сегодня».