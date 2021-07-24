В Тюмени отремонтировали дорогу на улице Московский тракт. Фото - gus.admtyumen.ru.

В Тюмени отремонтировали дорогу на улице Московский тракт. Протяженность участка составляет 1,7 км. Тут не только обновили бордюрный камень и колодцы, но и нанесли дорожную разметку.

– Протяженность ремонтируемого участка по Московскому тракту увеличена на 700 м. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», – сообщили в Главном управлении строительства региона.

Кроме того, завершены работы по замене асфальтобетонного покрытия по Старому Тобольскому тракту (4,1 км), ул. Николая Чаплина (2,2 км), ул. Республики на выезд из города (1,15 км). А по Тобольскому тракту был запланирован ремонт дороги длиной 1,7 км, передает «Тюменская линия».