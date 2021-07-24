Школьники из Тюмени запустили серию подкастов. На первой смене проекта Z-CAMP школьники почти месяц учились их создавать. Кстати, участники делали всё сами: от выбора темы до монтажа записей.

– Я давно знала, что такое подкасты, но даже подумать не могла, что сама когда-то запишу его. Для меня это очень крутой опыт! Я думаю, что я продолжу развиваться в этой сфере, – отметила участница кэмпа Ирина.

В голосовании за приз зрительских симпатий победил подкаст «Спичка». В нём в формате дружеской беседы подросток обсуждает с психологом интересующие вопросы и проблемы о взаимоотношениях между детьми и родителями, передает «Мегатюмень».