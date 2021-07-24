Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 июля 2021 года увеличилось на 269 человек, 7 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 24 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 269 и составило 44 631 человек.

По информация Оперативного Штаба Тюменской области, за минувшие сутки 219 человек выздоровели (за весь период — 41783); 18 детей заболели (из общего числа заболевших); 19 пациентов на ИВЛ (из общего числа заболевших); 64292 человека остаются под медицинским наблюдением; 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 947 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 799 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 21 952 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 102 469 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 153 095 летальных исходов, выздоровели 5 471 956 человек.