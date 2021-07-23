В Тюмени подвели итоги конкурса видеороликов «Капсула времени». Фото предоставлено КП

В конце мая в Тюмени проходил конкурс видеороликов «Капсула времени», в рамках которого подросткам от 13 до 17 лет необходимо было записать видеоролик - послание себе 30-летнему и выложить его в своём профиле в соцсетях Instagram или «ВКонтакте». В своих видео участники отвечали на вопросы о том, что для них будет самое важное? Чего они хотя достичь? Где будут жить и кем работать? Какие традиции семьи родителей сохранят в своей и многие другие.

Среди несколько десятков работ жюри выбрало победителей. Итоги стали известны в июле и призы за самое вдохновляющие видео получили: 1 место - Сидорова Дарья, 17 лет, Тобольск. Ее видео можно посмотреть на стене Даши в ВК. Второе место заслужила Высоцкая Дарья - девушка 17 лет из Аромашево. Её видео также можно посмотреть на стене в ВК. Хорошева Натали из Тобольска заняла третье место. Свою работу 13-летняя девушка выложила в Инстаграм.

- Здорово, когда человек умеет мечтать и ставить цели. Ведь только так можно развиваться и покорять вершины. У наших участников, несмотря на юный возраст, целеполагание на отличном уровне - они не боятся строить планы и писать сценарий своей жизни. Хочу пожелать им успехов и достижения всех намеченных целей - прокомментировала организатор конкурса, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.