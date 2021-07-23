В Тюменской области девушка пырнула ножом 47-летнего сожителя. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Армизонского района поступила информация из больницы, что к ним госпитализировали 47-летнего местного жителя с ножевым ранением. Потерпевший сообщил, что в своей квартире в селе Армизонское распивал алкоголь вместе с сожительницей.

– В процессе застолья между гражданскими супругами возник спор, переросший в ссору. Женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им мужчину в грудную клетку, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Полицейские задержали ранее судимую безработную 28-летнюю сельчанку, ранее судимую за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Гражданка признала свою вину.

По данному факту дознавателем возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи – лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.