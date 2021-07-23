В Тобольске два 13-летних друга разгромили кладбище, где похоронены декабристы. Фото - "[ТТ] Типичный Тобольск! [official page]" в ВК.

В дежурную часть Тобольской полиции обратились несколько местных жителей, сообщивших, что неизвестные повредили надгробья на одном из местных кладбищ. Стражи правопорядка выехали на место преступления.

Полицейские выяснили, что незадолго до случившегося рядом с кладбищем видели двух молодых людей. Они установили личности подозреваемых – двух местных жителей 2008 года рождения – и задержали их. Один из подростков признался в содеянном и рассказал, что они с другом отправились к реке и решили срезать дорогу через погост.

– Проходя мимо могил, подросток начал сталкивать памятники и кресты на землю. Свой поступок молодой человек объясняет хулиганскими побуждениями и уверяет, что не хотел оскорбить память умерших, – сообщили в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В настоящий момент решается вопрос о привлечении родителей ребенка к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

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