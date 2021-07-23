В Тюмени 1 августа запускают новый маршрут от Дамбовской до ТРЦ «Остров». Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени 1 августа запускают новый маршрут под номером 28 «Ул. Дамбовская – ул. Восточная». Он будет курсировать по временной схеме без заезда в район Ново-Патрушево, так как там, а конкретно на улице Монтажников, строят автодорогу.

– Автобусы будут осуществлять движение от ул. Пермякова по ул. Федюнинского до кольцевой развязки на ул. Монтажников и далее в обратном направлении до конечного остановочного пункта «Ул. Дамбовская», – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

На этом маршруте будут ездить 10 автобусов с интервалом в 10 минут. Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюменский транспорт», по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.