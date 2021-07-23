В Тюмени до 12 августа продлили ограничения на посещение городских лесов. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени до 12 августа продлили ограничения на посещение городских лесов. Это сделано в целях обеспечения пожарной безопасности.

– На лесных участках, находящихся в собственности областной столицы, введен запрет на пребывание граждан, разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств для приготовления пищи на углях, – напомнили в управлении по экологии департамента городского хозяйства администрации города Тюмени.

Запрет на посещение городских лесов не распространяется на граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке (лица, патрулирующие леса, осуществляющие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, содержанию и уборке городских лесов). Ограничения не распространяются на посещение Гилёвской рощи.