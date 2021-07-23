Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 23 июля 2021 года увеличилось на 268 человек, 7 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 23 июля 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 268 и составило 44 362 человека.

По информации оперативного штаба Тюменской области, за минувшие сутки 235 человек выздоровели (за весь период – 41564). 17 детей заболели (из общего числа заболевших), 17 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 63602 человека остаются под медицинским наблюдением, 249 человек находятся на перевахтовке.

За последние сутки в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 10,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 078 522 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 152 296 летальных исходов, выздоровели 5 450 004 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области сотрудники управления Роспотребнадзора проверили 227 объектов. Ровно четверть из них не соблюдает рекомендации ведомства по случаю режима повышенной готовности.