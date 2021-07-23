Награды международного конкурса научных разработок получили 7 проектов пурнефтегазовцев. Фото - ООО «РН-Пурнефтегаз».

Сотрудники «РН-Пурнефтегаза» стали победителями Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, проходящего под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации. Высшую оценку жюри получил проект «Методические основы разделения добываемого в ООО «РН-Пурнефтегаз» попутного нефтяного газа на газ газовой шапки и растворенный». Проект подготовлен коллективом авторов в составе начальника управления по разработке месторождений Ивана Опритова, начальника отдела научно-технического развития и инноваций Азата Абдуллина и начальника отдела сопровождения разработки нефтегазовых залежей «РН-БашНИПИнефть» Рината Исламова.

Проект описывает методику повышения точности учета добычи попутного нефтяного газа, приведения в соответствие запасов нефти и растворенного газа, более точного планирования добычи попутного газа. Кроме того, существует возможность получения экономического эффекта при использовании системы расчетов, изложенной в проекте, за счет отказа от применения дорогостоящего импортного программного обеспечения.

Сотрудники компании третий год участвуют в конкурсе и традиционно занимают призовые места. В 2021 году работники представили семь проектов, подготовленных индивидуально и в коллективном авторстве с коллегами из других дочерних обществ НК «Роснефть». Все конкурсные работы заняли призовые места, среди них четыре проекта получили 3-е место, 2 работы признаны лауреатами 2-й степени.

Конкурс проходит ежегодно с 2013 года. В этом году конкурсной комиссии было представлено 196 работ от 88 организаций, относящихся к нефтегазовой, угольной и торфяной промышленности, электроэнергетике, возобновляемой энергетике, трубопроводному транспорту, атомной энергетике и горнодобывающей промышленности. Работы победителей конкурса объединены в отдельный сборник и размещены на общедоступном ресурсе с целью распространения передовых научных разработок для использования на промышленных предприятиях России.