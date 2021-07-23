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Общество23 июля 2021 13:08

В Тюмени маршруты №№ 16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения

Это произойдет буквально на шесть дней
Сергей Швецов
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В Тюмени маршруты №16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения.

В Тюмени маршруты №16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршруты №№ 16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения. Это произойдет буквально на шесть дней – с 24 июля по 30 сентября.

– По улице Созидателей будут производиться работы. На этот период автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.