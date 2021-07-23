В Тюмени маршруты №16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени маршруты №№ 16, 39, 45 и 89 временно изменят схему движения. Это произойдет буквально на шесть дней – с 24 июля по 30 сентября.

– По улице Созидателей будут производиться работы. На этот период автобусы будут следовать в объезд перекрытого участка, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.