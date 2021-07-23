Сильный ветер, гроза: тюменцев предупреждают о приближающейся непогоде. Фото: Вадим Бегун

Тюменцев предупреждают о приближающейся непогоде. Так, по данным местного гидрометцентра, завтра, 24 июля, ожидается сильный ветер.

Ночью пройдет кратковременный дождь, гроза. В этот день будет дуть ветер юго-западного направления, 8 – 13 м/с, при грозе порывы достигнут 15 – 18 м/с. Температура наружного воздуха составит +16...+18 градусов.

Днём ожидается дождь с грозой, ветер северо-западный, 8 – 13 м/с, порывы 15 – 20 м/с, температура воздуха достигнет +22...+24 градусов, передает единый центр оперативного реагирования администрации города Тюмени.