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Политика23 июля 2021 11:21

Людмила Шабанова: «Видеонаблюдение поспособствует снижению количества фальсификаций на выборах»

Сергей Швецов
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Исполнительный директор координационного совета национальных объединений Тюменской области Людмила Шабанова считает, что видеонаблюдение поспособствует снижению количества фальсификаций на выборах. Причем оно дисциплинирует не только избирателей, но и самих членов участковых избирательных комиссий.

– Видеокамеры отследят всю процедуру голосования: от выдачи бюллетеней до подсчета голосов. Урны для голосования тоже попадут в объектив камер. Система видеонаблюдения, которая сейчас используется во многих сферах, помогает отследить законность процессов. При возникновении спорных ситуаций и жалоб можно будет просмотреть записи видеокамер, – отметила Шабанова.

Отметим, что в Тюменской области более 75% избирательных комиссий региона по количеству от общего числа избирателей области будет охвачено видеонаблюдением. Камерами оборудуют 490 участковых избирательных комиссий и 29 территориальных избирательных комиссий.