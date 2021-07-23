Людмила Шабанова: «Видеонаблюдение поспособствует снижению количества фальсификаций на выборах»

Исполнительный директор координационного совета национальных объединений Тюменской области Людмила Шабанова считает, что видеонаблюдение поспособствует снижению количества фальсификаций на выборах. Причем оно дисциплинирует не только избирателей, но и самих членов участковых избирательных комиссий.

– Видеокамеры отследят всю процедуру голосования: от выдачи бюллетеней до подсчета голосов. Урны для голосования тоже попадут в объектив камер. Система видеонаблюдения, которая сейчас используется во многих сферах, помогает отследить законность процессов. При возникновении спорных ситуаций и жалоб можно будет просмотреть записи видеокамер, – отметила Шабанова.

Отметим, что в Тюменской области более 75% избирательных комиссий региона по количеству от общего числа избирателей области будет охвачено видеонаблюдением. Камерами оборудуют 490 участковых избирательных комиссий и 29 территориальных избирательных комиссий.