Тюменцы стали менее активно искать работу. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменцы стали менее активно искать работу. Причина тому – уровень регистрируемой безработицы уменьшился. Так, на 1 июля на учете стояло 14 575 человек, а месяцем ранее – на полторы тысячи больше.

В первом полугодии в службу занятости обратилось 38 967 человек, 20 577 тюменцев нашли работу. В областном банке вакансий службы занятости на начало июля было 32 244 вариантов для соискателей.

Больше всего в регионе требуются строители (5 873), а также специалисты сектора «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (5 071). В образовании есть 3 901 вакантное место, передает «Вслух.ру».