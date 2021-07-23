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Общество23 июля 2021 9:59

Жителям Тюмени в День города не продадут алкоголь

Допустивших нарушения накажут рублем
Сергей Швецов
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Жителям Тюмени в День города не продадут алкоголь. Фото - Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Жителям Тюмени в День города не продадут алкоголь. Фото - Департамент потребительского рынка администрации города Тюмени.

Жителям Тюмени в День города не продадут алкоголь. 31 июля является праздничным днем, связанным со знаменательными событиями в культурной, политической и общественной жизни. Допустивших нарушения накажут рублем.

– Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли и организациями, а также на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, – уточнили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.