СберМаркет в Тюмени начал доставлять зоотовары. Фото - Сбер.

В Тюмени сервис доставки продуктов и товаров «СберМаркет» начал доставлять заказы из зоомагазина «Четыре лапы». Ранее сервис работал с только с магазинами таких торговых сетей, как METRO, «Ашан», «Лента», «Окей» и «Мегамарт». Купить зоотовары можно через приложение или на сайте.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Тюменцам с подпиской «СберПрайм» или «СберПрайм+» доставка покупок осуществляется бесплатно. Сервис «СберМаркет» экономит не только бюджет, но и драгоценное время, которое можно провести дома с семьей или за любимым увлечением.

«СберМаркет» доставляет продукты и другие товары в выбранный интервал времени с 10.00 до 22.00 часов. Покупку соберут профессиональные эксперты по закупкам и упакуют в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят заказ прямо до двери. Оплатить покупки можно двумя способами: картой при доставке либо онлайн во время заказа. Однако списание средств произойдет только после того, как сборщик оплатит заказ на кассе. В случае предварительной оплаты заказа картой онлайн действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит заказ у двери и сообщит об этом покупателю.