В летних лагерях юных тюменцев обучают, как вести себя при пожаре. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В летних лагерях юных тюменцев обучают, как вести себя при пожаре. Цель проект «Я – спасатель!» – сделать процесс изучения правил ОБЖ более интересным. Организаторы уже провели 2 смены обучения, которые включили в себя 26 игр.

Отметим, что реализовать идею интерактивного обучения позволила победа на региональном конкурсе проектов «Моя идея.Pro». На «Я – спасатель!» организаторы получили 250 тысяч рублей.

Отметим, что линейке конкурса проектов «Моя идея» в 2021 году исполнилось 10 лет. Он стал площадкой для жителей Тюмени и юга Тюменской области, где они могут презентовать свои проекты и получить финансовую и ресурсную поддержку. В июне на конкурсе было представлено 23 социальных инициативы. Команда из Нижнетавдинского района на организацию досуговой площадки «Могу научить!» получила 100 тысяч рублей, передает «АиФ - Западная Сибирь».