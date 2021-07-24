Тюменские школы получили денежную поддержку после конкурса. Фото: Ольга Крыльцова

Тюменские школы получили денежную поддержку, приняв участие в конкурсе проектов лагерей с дневным пребыванием детей «Добро пожаловать!», который проводился весной 2021 года. Первое место заняли проекты Абатской школы №1 и Усовской школы Сладковского района, второе – третья и четвертая школы города Ялуторовска, третье – проекты Мальковской школы Тюменского района и Суерской школы Упоровского района.

В лагере с дневным пребыванием детей «Планета успеха и дружбы» средней школы №3 г.Ялуторовска реализуются проект «#ПутешествиепоРодномукраю». Он направлен на включение ребят в краеведческую работу, осознание роли экологической культуры

– На первой смене ребята познакомились с технологией лазерной резки. На станке с числовым программным управлением они вырезали карту Тюменской области, которая представляет собой мозаику из пазлов - своеобразную настольную обучающую игру для школьников. Также частью проекта стала разработка словаря топонимов, – рассказала замдиректора по воспитательной работе Елена Роженцева.