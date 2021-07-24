Погода на 24 июля в Тюмени: сильный дождь зарядит на целый день

В Тюмени сильный дождь зарядит на целый день. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 24 июля, в Тюмени солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Утром ожидается сильный дождь, который во второй половине дня сменится очень сильным дождем с грозами. Вечером – сильный дождь.

Температура воздуха ночью будет плюс 18 – 17 градусов, днем – плюс 23 – 22. Вечером столбики термометров покажут плюс 20 – 15 градусов. В течение дня будет дуть северо-восточный ветер, переходящий в северо-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

24 июля отмечается день памяти святой равноапостольной Ольги. Также в этот день почитается память великомученицы Евфимии Всехвальной. В народе этот день называли Ефимьи-стожарницы, поскольку стоит очень жаркая погода. Часто этот день бывает грозовым. В это время начинают выпадать росы. Издревле конец июля - росистая пора. Эти росы вредные для помидоров. Наши предки заметили, если в этот день солнечно, то урожай зерновых культур будет хорошим.