Пропала Настя Муравьева: последние новости на 23 июля. Фото - search_for_nastya__tyumen.

Рассказываем последние новости о пропаже Насти Муравьевой в Тюмени. К сожалению, девочку до сих пор не нашли. Однако надежда отыскать пропавшую в сердцах людей не угасает.

Как пишут местные СМИ, два волонтера, ищущих Настю, получили записку с угрозами. На бумажках написано «КАК ДЕЛА» и «СТРАШНО». Кто это сделал и для чего, еще предстоит разобраться.

Местные паблики в соцсети «ВКонтакте» распространяют следующую информацию: «Пока есть надежда, не будут прекращены работы по поиску пропавшей девочки. Вы в силах оказать помощь в продвижении нашей цели. Только объединив усилия, мы найдем Настю и вернем домой к родным и близким. Не оставайтесь равнодушными к беде! Ведь такое может произойти с каждым. Примем это как свою общую беду и, объединившись, поможем вернуть ее домой».

– Мы будем искать в режиме выполнения автономных задач, а также продолжим работу в информационном формате. Ориентировка на девочку распространяется по всей стране, а каждое свидетельство скрупулезно обрабатывается, – сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».