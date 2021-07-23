На улице Щербакова в Тюмени погаснут светофоры.
Фото: c cайта 2ГИС
Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Тимуровцев, Щербакова и Коммунальников, а также у школы № 39 – Велижанский тракт.
– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.