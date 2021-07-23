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Общество23 июля 2021 7:39

На улице Щербакова в Тюмени погаснут светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Сергей Швецов
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На улице Щербакова в Тюмени погаснут светофоры.

На улице Щербакова в Тюмени погаснут светофоры.

Фото: c cайта 2ГИС

Так, с 9.00 до 17.00 отключение произойдет на пересечении улиц Щербакова и Тимуровцев, Щербакова и Коммунальников, а также у школы № 39 – Велижанский тракт.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.