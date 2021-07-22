В Тюмени задержали пьяного водителя, который поехал за добавкой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Степной, 78 в Тюмени накануне, 21 июля, вечером остановили автомобиль «Хундай» с 53-летним водителем за рулем. Мужчина был нетрезв.

– Выяснилось, что алкоголь он пил с друзьями на улице Панфиловцев. За добавкой поехали на машине в магазин на улице Калинина. Задержали компанию на обратном пути, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции, добавив, что показания алкотестера водителя иномарки составили 0,88 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Кстати, восемь лет назад нарушителя уже задерживали за нетрезвую езду. Тогда он отказался от прохождения освидетельствания, водительское удостоверение не сдал, так что срок лишения до сих пор не прошел. Теперь он подлежит уголовной ответственности за повторное нетрезвое вождение.