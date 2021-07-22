У жителей Тюмени есть возможность принять участие в формировании народной программы «Единой России». Сейчас экспертные обсуждения по ключевым ее разделам проходят во всех субъектах России.

– Партия, посоветовавшись с жителями страны, должна определить экономическое развитие регионов. Впереди новый этап: большая работа по подготовке предложений в народную программу «Единой России». Основные ее направления озвучил президент Российской Федерации на ХХ съезде партии. Сейчас программу мы активно обсуждаем в нашем регионе и будем ее дорабатывать с учетом поступивших предложений от граждан и представителей экспертного сообщества. Народная программа будет сформирована именно так, – сообщил депутат Госдумы Николай Брыкин.

Он отметил, что партия предложила жителям страны стать соавторами программы, с которой партия пойдет на выборы в сентябре 2021 года. Положения этой программы станут для нее обязательными к исполнению.