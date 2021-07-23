Погода на 23 июля в Тюмени: самый жаркий день недели

В Тюмени намечается самый жаркий день недели. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 23 июля, в Тюмени ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Температура воздуха ночью будет плюс 21 градус, днем – плюс 31 – 28. Вечером столбики термометров покажут плюс 24 – 21 градуса. В течение дня будет дуть юго-восточный ветер, переходящий в юго-западный, со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

23 июля отмечается день преподобного Антония Печерского. В старину заметили, если в этот день случится глухой гром - к тихому дождю, а если гром гулкий, можно ожидать ливня. С прежних времен до нас дошло ценное замечание для рыбаков: если гром в постный день (среда и пятница) - у рыбаков будет хороший улов рыбы.